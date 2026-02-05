30-градусные морозы ударили в Подмосковье в ночь на 5 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура в Московской области в ночь на четверг, 5 февраля, опустилась до 30 градусов мороза. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, минус 30,1 градуса наблюдались на юге Подмосковья, в Зарайске.

"Минувшей ночью в Москве на ВДНХ минимальный термометр показал минус 18,1 (норма минус 12,3) градуса, на Балчуге – минус 13,7 градуса, в Тушине – минус 23,6 градуса", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Бутове было минус 24,4 градуса, а в ТиНАО (Михайловское) – минус 28,6 градуса.

Первая пятидневка февраля в Москве может оказаться самой холодной в XXI веке. Средняя температура в первые три дня месяца составила минус 18,9 градуса, что на 12,2 градуса ниже средних показателей.

Ожидается, что морозная погода сохранится до конца зимы. В Подмосковье дополнительно объявлен желтый погодный уровень, который указывает на потенциально опасные метеоусловия. В столице продолжает действовать оранжевый уровень опасности, связанный с аномальными морозами.