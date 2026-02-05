Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 09:01

Общество

30-градусные морозы ударили в Подмосковье в ночь на 5 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура в Московской области в ночь на четверг, 5 февраля, опустилась до 30 градусов мороза. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, минус 30,1 градуса наблюдались на юге Подмосковья, в Зарайске.

"Минувшей ночью в Москве на ВДНХ минимальный термометр показал минус 18,1 (норма минус 12,3) градуса, на Балчуге – минус 13,7 градуса, в Тушине – минус 23,6 градуса", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Бутове было минус 24,4 градуса, а в ТиНАО (Михайловское) – минус 28,6 градуса.

Первая пятидневка февраля в Москве может оказаться самой холодной в XXI веке. Средняя температура в первые три дня месяца составила минус 18,9 градуса, что на 12,2 градуса ниже средних показателей.

Ожидается, что морозная погода сохранится до конца зимы. В Подмосковье дополнительно объявлен желтый погодный уровень, который указывает на потенциально опасные метеоусловия. В столице продолжает действовать оранжевый уровень опасности, связанный с аномальными морозами.

Густой туман опустился на некоторые районы Москвы ночью 5 февраля

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика