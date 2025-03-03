Сергей Собянин рассказал, каким будет московский городской вокзал Беговая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Городской вокзал Беговая станет одним из самых востребованных в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.

Как рассказал мэр Москвы, вокзалом после его реконструкции будут пользоваться 75 тысяч пассажиров в сутки, а к 2030 году – уже 90 тысяч. Работы планируется завершить в следующем году, уточнил он.

"<...> Сейчас одновременно в стройке находится семь объектов. Крупнейшим из этих объектов является новый городской вокзал Беговая, который объединит МЦД-1, МЦД-4, действующее метро "Беговая". Конечно, улучшит обслуживание трех московских районов, таких объектов, как ипподром, Боткинская больница, большие деловые и жилые кварталы Москвы. Надеюсь, что этот вокзал будет один из самых востребованных", – сказал Собянин.

Он отметил, что вокзал Беговая станет одним из крупных транспортных узлов, поэтому важно обустроить его для комфорта пассажиров.

В свою очередь, заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Макаров сообщил, что сейчас объект готов на 41%. В настоящее время там завершены работы по ТПУ, стоимость которых оценивается в 6,2 миллиарда рублей. Вокзал планируется открыть для пассажиров одним этапом, отметил он.

Комплексная реконструкция московского городского вокзала была начата в декабре 2022 года. Общая площадь вокзала после реконструкции составит 12,2 тысячи квадратных метров. Там будут расположены три современные платформы длиной 275 метров и интегрированный с метро трехэтажный пассажирский конкорс с кассами, турникетами, информационными табло и навигацией в едином стиле.

Кроме того, будет благоустроена прилегающая к московскому городскому вокзалу территория и изменена схема организации дорожного движения. Пока идет реконструкция, для пассажиров возведена временная инфраструктура: платформа и пешеходный мост через пути МЦД-1 и МЦД-4. Реализация проекта обеспечит запас пропускной способности вокзала на многие десятилетия вперед, отметили в правительстве Москвы.

Ранее в Москве началась масштабная реконструкция Ленинградского вокзала. В процессе модернизации будет сохранена и отреставрирована историческая часть здания, а изменения затронут в основном внутреннее пространство, чтобы вокзал стал более удобным для пассажиров.

Тем временем вокзал Митьково в столичном районе Сокольники сократил время в пути для пассажиров МЦД. Теперь они могут быстрее пересаживаться на метро, МЦК и другие диаметры.