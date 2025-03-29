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29 марта, 08:00

Общество

"Актуальный репортаж": почему россиянки увлеклись турецкими сериалами

"Актуальный репортаж": почему россиянки увлеклись турецкими сериалами

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Турецкие сериалы становятся все более популярными в России. За последние полгода женщины потратили на их просмотр более миллиона часов. Главным фактором привлекательности являются не только захватывающие сюжеты, но и харизматичные герои, которые быстро завоевали поклонниц.

В специальном репортаже "Бураки на Волге" было разобрано, что стоит за этим трендом и как турецкие сериалы могут повлиять на отношения с реальными мужчинами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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