29 марта, 06:49Общество
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 29 марта
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Переменная облачность без осадков ожидается в столице в субботу, 29 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 12 до 14 градусов тепла, по области – от 10 до 15 градусов.
Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в столице может опуститься до нуля градусов, а в Подмосковье – до минус 1 градуса.
Температура от 10 до 15 градусов тепла установится в Москве и Московской области в последние дни марта. По словам синоптиков, сильное потепление затронет европейскую часть России, а майская погода коснется юга страны.
Столичная система теплоснабжения работает на минимально возможных параметрах в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в городе.
Температура воздуха в выходные в Москве будет выше нормы