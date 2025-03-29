Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 29 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков ожидается в столице в субботу, 29 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 12 до 14 градусов тепла, по области – от 10 до 15 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до нуля градусов, а в Подмосковье – до минус 1 градуса.

Температура от 10 до 15 градусов тепла установится в Москве и Московской области в последние дни марта. По словам синоптиков, сильное потепление затронет европейскую часть России, а майская погода коснется юга страны.

Столичная система теплоснабжения работает на минимально возможных параметрах в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в городе.