Зрители назвали любимые роли Иннокентия Смоктуновского

Фото: Фотохроника ТАСС/Василий Егоров

Роль автоугонщика Юрия Деточкина в фильме "Берегись автомобиля" (режиссер Эльдар Рязанов. – Прим. ред.) является любимой у зрителей советского и российского актера театра и кино, народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского. Это стало известно из опроса телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", проведенного к 100-летию со дня рождения артиста. С результатами исследования ознакомилась Москва 24.

Изначально в роли благородного угонщика автомобилей Рязанов планировал снять Юрия Никулина. Однако актер не смог принять участие в съемках из-за гастролей. После этого Рязанову пришлось перенести кинопробы в Ленинград ради Смоктуновского. Получив отказ из-за проблем со здоровьем, Рязанов отправился к актеру на дачу и все-таки уговорил принять участие в картине.

Помимо кинокартины "Берегись автомобиля", которую выбрали 67% опрошенных (всего в опросе приняли участие 1 126 человек), в пятерку любимых вошли:

Гамлет, "Гамлет" (20%);

Принц, криминальный авторитет, "Гений" (11%);

Лорд Томас Бэллинджер, "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается" (9,5%);

Плюшкин, "Мертвые души" (9%).

Для съемок в "Гамлете" Смоктуновский учил английский язык, занимался фехтованием и верховой ездой. По воспоминаниям дочери актера Марии, когда английское телевидение сделало фильм "Пять великих Гамлетов", в их числе оказался Смоктуновский.

В фильме о Шерлоке Холмсе Смоктуновский должен был сыграть зловещего профессора Мориарти. Однако режиссер Игорь Масленников предпочел снимать Виктора Евграфова из-за более демонической внешности, а Смоктуновскому была предложена роль премьер-министра Великобритании.

Кроме того, зрители назвали в числе любимых ролей папашу Мерлуша из фильма "Ловушка для одинокого мужчины", хирурга из картины "Они сражались за Родину", Сальери из экранизации "Маленьких трагедий" и иркутского губернатора Цейдлера из фильма "Звезда пленительного счастья".

Между тем самым любимым отечественным "женским" фильмом у россиян является картина Станислава Говорухина "Благословите женщину", вышедшая на экраны в 2003 году. Это стало известно из опроса киноканала "Русский роман".

В свою очередь, новогодняя сказка "Приходи на меня посмотреть" заняла второе место, ее выбрали 24% зрителей. Фильм был создан по мотивам пьесы Надежды Птушкиной "Пока она умирала". Также в список самых "женских" российских кинокартин у респондентов вошли "Артистка", "Мужчина в моей голове", "Настя" и другие.