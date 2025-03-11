В Москве пройдет кинофестиваль "Неизвестная Россия"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всероссийский кинофестиваль документального кино "Неизвестная Россия" пройдет в Москве с 20 по 27 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале кинофестиваля.

Показы фильмов-номинантов организуют в кинотеатрах "Октябрь" и "Москино. Жуковский". В программе заявлены 40 картин режиссеров из Москвы, Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Калининграда, Иркутска, Владикавказа, Ростовской области, Дагестана, Сахалина. Они включены в шесть номинаций: "Открываем Россию заново", "Производственно-технологическое кино", "История", "Научно-популярное кино", "Характеры" и "Этнокультура".

Больше всего работ представлено в номинациях "Открываем Россию заново" и "Характеры".

Фильмом открытия станет "Я продолжаю танцевать" от режиссера Натальи Фефеловой. Победителей выберут конкурсное и зрительское жюри, в числе которых Евгений Маргулис, Александр Пушной, Екатерина Шугаева, Михаил Пореченков и другие.

Ранее в декорациях "Аэропорт Юрово" кинопарка "Москино" сняли комедию "Дорогая, я больше не перезвоню". В фильме рассказывается история московского рекламного специалиста Дани, который теряет сознание и оказывается в странном месте, напоминающем аэропорт. Там есть только два направления: ад и рай. Но Даня хочет найти способ вернуться в мир живых.

