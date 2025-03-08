Киностудия Горького выпустила фильмы, посвященные ярким и талантливым женщинам

Фото: кадр из фильма "Вера"; режиссер – Ирина Волкова; производство – Киностудия им. М. Горького

В течение пяти лет продюсерский центр Киностудии Горького выпустил 16 игровых и 52 неигровых проекта. При этом около четверти из этих проектов были посвящены выдающимся женщинам, передает портал мэра и правительства Москвы.

Героинями многих документальных фильмов из новой коллекции киностудии стали неординарные женщины. Авторы кинолент изучают роли женщин в современном обществе разных стран, а также в разнообразных областях деятельности.

Одной из таких лент стало "Дыхание глубины", три героини которого готовятся стать участницами фестиваля подледного фридайвинга на Байкале. Мария Ольшевская оказывается единственной спортсменкой, которая будет погружаться в купальнике. Она уже успела установить рекорд по задержке дыхания в статике в холодной воде без гидрокостюма. Второй героиней становится Ольга Маркина, которой принадлежит достижение, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса. Ей удалось погрузиться в гидрокостюме на глубину 64 метра. Однако обойти ее собирается Марианна Гиллеспи, которая уже установила шесть мировых рекордов в теплой воде.

Вместе с тем при поддержке Минкультуры России был снят фильм-портрет "Горбачева". Его сюжет раскрывает личность первой леди СССР Раисы Горбачевой с новой стороны. До выхода киноленты многие моменты ее богатой биографии оставались скрытыми от документалистов. В фильм режиссера Родиона Чепеля были включены фрагменты редких интервью, кадры официальной хроники с участием героини, а также уникальные архивные фотографии и отрывки из интервью Михаила Горбачева 2012 года. Голос Раисы Горбачевой создатели фильма сумели восстановить с помощью нейросети.

Еще одной документальной картиной о сильных женщинах стал фильм "Бей первой!". Он посвящен первой женской футбольной команде Дагестана. Главную героиню ленты Эльмиру Ибрагимову часто называют основательницей женского футбола на территории республики.

Также зрителям предлагают посмотреть фильм режиссера Ренато Боррайо Серрано "Женщина в черном", который получил диплом XVII Международного кинофестиваля "Русское зарубежье". Его сюжет повествует об игуменье Инес Айау Гарсиа. Она была настоятельницей единственного православного прихода в Гватемале. В 36 лет женщина покинула католический монашеский орден и перешла в православие. На сегодняшний день за счет ее усилий монастырь и община стали центром притяжения для тех, кто тянется к русской культуре в Латинской Америке.

Кроме того, узнать о сильных женщинах можно из документальных проектов "Ангелы Милы", "Горянки" и других. Не менее интересным зрителям может показаться научно-популярный фильм "Ваш ход, королева!", который посвящен женщинам в современных шахматах, и два сезона сериала "Кому на Руси шить хорошо", рассказывающие о дизайнерах одежды, которые прибегают в своих работах к национальным мотивам.

Вместе с тем женщины становятся героинями игровых фильмов киностудии. Например, о прекрасной половине человечества повествуют фильмы "Тур с Иванушками", "Вера", "Кукольник", "Детектор", "Елки-иголки" и другие.

Например, сюжет музыкальной комедии "Тур с Иванушками" связан с приключениями трех подруг. Девушки уезжают в автомобильное путешествие по югу России, надеясь таким образом отвлечься от проблем и реализовать детскую мечту – встретиться с группой "Иванушки International".

В свою очередь главной героиней драмы "Вера", ставшей второй экранизацией повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось", является мама Ромы Вера. Ее роль исполняет Виктория Толстоганова. Музыку для этого фильма, как и сопровождение картины 1980 года, написал композитор Алексей Рыбников.

Ранее опрос, проведенный в преддверии 8 Марта, показал, что самым любимым отечественным "женским" фильмом у россиян является картина Станислава Говорухина "Благословите женщину". Он стал дебютом для актрисы Светланы Ходченковой, которая сыграла главную роль Веры – супруги командира Красной Армии.