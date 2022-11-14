Актер Вдовиченков опроверг информацию о своем диагнозе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Владимир Вдовиченков опроверг информацию о том, что у него диагностировали вертебробазилярную недостаточность (ВБН). Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Вдовиченкову стало плохо, в частности, он чувствовал головокружение и тошноту. Приехавшие на дом врачи поставили ему диагноз ВБН (снижение кровоснабжения в ряде артерий, питающих мозг) и рекомендовали пройти обследование.

"Это (сообщения о диагноз. – Прим. ред.) какая-то чушь", – сказал артист.

Между тем, как сообщает сайт "Аргументы и факты", в Театре имени Вахтангова, где служит актер, заявили, что Вдовиченков находится на репетиции и готовится к спектаклю.

Ранее в понедельник мировые СМИ писали о госпитализации главы МИД РФ Сергея Лаврова в больницу на Бали, куда он прибыл для участия в саммите G20. Позже сам министр эту информацию опроверг, а в ведомстве ее назвали "высшим пилотажем фейков".



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