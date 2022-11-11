Карякин рассказал о скорой выписке Анатолия Карпова из больницы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Шахматист Сергей Карякин рассказал о скорой выписке депутата Госдумы, международного гроссмейстера Анатолия Карпова из больницы.

"Надеется на скорую выписку. Видимо, это произойдет на следующей неделе", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Карякина, во время звонка голос у Карпова был достаточно бодрый. Кроме того, отметил шахматист, гроссмейстер помнит мельчайшие подробности и даже названия и годы выпуска филателистических марок.

О том, что Карпов попал в больницу, стало известно 31 октября. Сначала появилась информация, что на него напали злоумышленники, однако позже помощник парламентария Альберт Степанян опроверг эти данные.

Супруга депутата Наталья позднее рассказала, что Карпов упал во время совместного похода в магазин за кофе. По словам женщины, еще 29 октября он поскользнулся и захромал, после чего отправился в травмпункт, но позже медики нашли у него гематому на голове.

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