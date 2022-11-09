Помощник Анатолия Карпова рассказал о состоянии шахматиста

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы, международный гроссмейстер Анатолий Карпов идет на поправку, рассказал помощник шахматиста Альберт Степанян. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он отметил, что выздоровление гроссмейстера идет не так быстро, как всем бы хотелось.

"О выписке из больницы речь пока не идет, врачи этого не разрешают. И о каких-то сроках пока говорить преждевременно", – рассказал Степанян.

Ранее супруга шахматиста Наталья Буланова рассказала, что у Карпова, которого госпитализировали после падения, диагностировали пневмонию.

Она рассказала, что врач оценивает динамику состояния шахматиста как положительную. Буланова полагает, что основная проблема заключается в пневмонии.

31 октября Анатолия Карпова госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Были слухи о том, что на шахматиста напали, однако его помощник эту информацию опроверг.

Как рассказала Буланова, спортсмен получил травмы, упав во время их совместного похода в магазин за кофе.

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