Жена Карпова сообщила о диагностированной у шахматиста пневмонии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

У депутата Госдумы, международного гроссмейстера Анатолия Карпова, которого на днях госпитализировали после падения, диагностировали пневмонию. Об этом в беседе с "КП Спорт" рассказала супруга шахматиста Наталья Буланова.

"Средняя тяжесть, температура нормальная, показатели хорошие, динамика положительная. Ставят сотрясение мозга, пневмония легкой степени. В сознании. Рвется домой. Завтра-послезавтра очень важные дни", – сообщила она.

Как отметила Буланова, врач оценивает динамику состояния шахматиста как положительную. Она полагает, что основная проблема заключается в пневмонии. По ее словам, сейчас Карпов подключен к аппарату ИВЛ, однако на днях он уже сможет дышать самостоятельно.

31 октября Анатолия Карпова госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Были слухи о том, что на шахматиста напали, однако его помощник эту информацию опроверг.

Как рассказала Буланова, спортсмен получил травмы, упав во время их совместного похода в магазин за кофе.

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