Жена госпитализированного Карпова рассказала подробности его падения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жена госпитализированного чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Анатолия Карпова Наталья рассказала подробности его падения.

По словам женщины, шахматист упал во время совместного похода в магазин за кофе.

"Бытовая травма осенняя, обычная. Без всяких криминальных оттенков. Что называется, в кругу семьи он упал, можно сказать", – цитирует Наталью газета "Известия".

В субботу, 29 октября, мужчина поскользнулся и захромал, после чего вместе с женой отправился в травмпункт.

"Слушайте, – говорят, – у вас что-то с головой не то, головой ударился". Ну и потом уже стали смотреть – небольшая гематома", – рассказала жена шахматиста.

Как сообщила Наталья, сейчас Карпов находится в удовлетворительном состоянии. Полученная гематома рассасывается и находится в положительной динамике.

До этого помощник политика Альберт Степанян опроверг информацию о нападении на Карпова. По словам помощника, он находился в стабильном состоянии, несмотря на заявление председателя Общероссийского движения предпринимателей Андрея Ковалева о том, что шахматиста доставили в реанимацию после нападения злоумышленников.

Позже в ЕР уточнили, что травма гроссмейстера носит бытовой характер. Парламентарии высказали надежду на скорейшее выздоровление Карпова и поручились оказать ему любую поддержку.



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