Повреждения гроссмейстера Карпова носят бытовой характер – "Единая Россия"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Травма, которую получил депутат ГД фракции "Единая Россия", международный гроссмейстер и обладатель шахматного "Оскара" Анатолий Карпов, носит бытовой характер, сообщает телеграм-канал "ЕР".

Там уточнили, что на данный момент 71-летнему спортсмену врачи оказывают всю нужную помощь.

"Мы находимся на постоянной связи с родственниками парламентария, готовы оказать всю возможную помощь. Желаем Анатолию Евгеньевичу скорейшего выздоровления", – написали во фракции.

Накануне сообщалось, что Карпова госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. По предварительным данным, у шахматиста зафиксировали повреждения из-за падения.

В полиции уточнили, что Карпова доставили в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского. Врачи оценивают состояние парламентария как тяжелое.

В свою очередь, дочь шахматиста подтвердила версию правоохранителей. По ее словам, он получил травму из-за бытового происшествия. До этого помощник гроссмейстера Альберт Степанян опроверг информацию о том, что Карпова направили в лечебное заведение из-за нападения злоумышленников.

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