Россиянин получил ножевое ранение в Турции – СМИ

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Гражданин РФ получил ножевое ранение в Турции и сейчас находится в тяжелом состоянии. Это произошло в Аланье, сообщает Yeni Alanya.

"Между гражданином России Баширом Алыгаджиевым и Х.Д.С. (19 лет) по неизвестной причине возникла ссора. Через некоторое время спор перерос в драку, Х.Д.С. ранил гражданина России в область спины ножом", – пишет местная газета.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Нападавший попытался сбежать, однако был оперативно задержан правоохранителями.

Ранее лондонские полицейские задержали вооруженного ножом мужчину у Вестминстерского дворца, где заседает британский парламент. Подозрительный мужчина был замечен полицейскими в центральной части района Вестминстер примерно в 11:50 по местному времени (13:50 по московскому времени) в пятницу, 21 октября.

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