Полиция Лондона задержала мужчину с ножом у здания британского парламента

Фото: depositphotos/jovannig

Лондонские полицейские задержали вооруженного ножом мужчину у Вестминстерского дворца, где заседает британский парламент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-ярда.

Подозрительный мужчина был замечен полицейскими в центральной части района Вестминстер примерно в 11:50 по местному времени (13:50 по московскому времени) в пятницу, 21 октября.

"Он был остановлен сотрудниками полиции в районе Миллбэнк. Был применен полицейский тазер, а мужчина был задержан по подозрению в хранении холодного оружия", – говорится в сообщении.

Накануне действующий председатель британского правительства Лиз Трасс объявила о своей отставке, пробыв на должности всего 44 дня. Свое решение она объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.

Ожидается, что выборы нового премьер-министра пройдут до 28 октября. Если все пойдет по плану, то его могут назначить на должность уже 31 октября.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!