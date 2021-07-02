Один человек пострадал в результате нападения с ножом в центре Лондона

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Злоумышленник напал с ножом на мужчину в центре Лондона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление полиции британской столицы.

По имеющимся данным, инцидент произошел у станции метро Oxford Circus на пересечении улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит. Как сообщили СМИ, на станции провели эвакуацию всех пассажиров.

В результате случившегося пострадавший получил ранение в голову. Он был госпитализирован в больницу на юге города. В данный момент жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Полиции удалось задержать подозреваемого в нападении. Им оказался мужчина в возрасте 25 лет.

Ранее стрельба произошла в городе Балтимор в американском штате Мэриленд. В результате случившегося один человек погиб и пятеро пострадали.

До этого сообщалось о стрельбе в супермаркете в американском штате Джорджия. По сообщениям СМИ, причиной случившегося стал спор между подозреваемым и кассиром о ношении медицинской маски.