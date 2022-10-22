В Нидерландах сотрудникам кафе отбивались от грабителя фритюрницей

В Нидерландах сотрудникам кафе пришлось отбиваться от вооруженного грабителя подручными средствами. Против ножа в ход пошла фритюрница.

Мужчина в красной маске зашел в заведение и, угрожая ножом, потребовал у кассира деньги. Однако он встретил сопротивление, завязалась потасовка. Преступник попытался пробраться к кассе, но не смог справиться с пластиковой перегородкой. В этот момент на помощь подоспели другие работники заведения, которые ударили злоумышленника сеткой для фритюра.

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