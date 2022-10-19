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19 октября, 23:40

Происшествия

"Рейд 112": нетрезвые сотрудники мойки украли Mercedes и попали в ДТП

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Москвичка оставила свой Mercedes на мойке на Проектируемом проезде, после чего машину угнали нетрезвые сотрудники и попали в аварию. Авто перевернулось, а водитель и пассажиры сбежали.

ДТП с участием Mercedes произошло и на Рублевском шоссе.
На западе столицы столкнулись два автомобиля. По словам водителя иномарки, водитель отечественного авто был пьян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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