СК проверит случай с жителем Якутии, который идет домой уже полтора месяца

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следственные органы СУ СК России по ХМАО-Югре во взаимодействии со следственным управлением по Республике Саха изучают информацию о том, что 63-летний якутянин уже полтора месяца идет пешком из Сургута домой в Якутию. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале "Следком".

"В сети появилась информация о том, что 63-летний якутянин уже полтора месяца идет пешком из Сургута домой в Якутию. Сообщается, что ранее он поехал работать вахтовым методом в Сургут, а после двухмесячной смены начальник выгнал его, не заплатив денег. В итоге домой пришлось идти пешком", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего для решения вопроса об организации процессуальной проверки.

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