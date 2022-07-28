Спасатели нашли заблудившихся в лесу в Армении россиян

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Спасатели нашли двух россиян, которые заблудились в лесу на севере Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

О пропаже граждан в лесу возле города Ванадзор в 120 километрах от Еревана стало известно в 16:55 по московскому времени 28 июля.

Спасатели обнаружили двух граждан 1989 года рождения и сопроводили их к машине.

Ранее спасатели нашли тело двухлетнего ребенка, пропавшего при сходе грязевого селя в селе Тимофеевка Приморского края. По данным ведомства, грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет. В ликвидации последствий участвуют 46 человек и 14 единиц техники.

