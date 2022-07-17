В Приморье нашли тело ребенка на месте схода грязевого селя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спасатели нашли тело двухлетнего ребенка, пропавшего при сходе грязевого селя в селе Тимофеевка Приморского края, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет. В ликвидации последствий участвуют 46 человек и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в поселке Тимофеевка в Приморье грязевой сель сошел на два частных жилых дома. Уточняется, что грязевые массы сошли с сопки Ключевая. В результате в домах оказались заблокированы как минимум шесть человек.

Спасатели извлекли пятерых из них. Одной женщине потребовалась госпитализация. Как пояснили в ведомстве, причиной селя стали сильные дожди. На место происшествия направлена спецтехника. Другим домам ничего не угрожает.