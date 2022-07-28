Водолазы нашли в море Сочи тело мужчины

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В сочинском поселке Дагомыс спасатели обнаружили тело мужчины, предположительно, пропавшего в море накануне. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Тело утонувшего было обнаружено группой водолазов МЧС под водой в районе одного из пляжей Дагомыса в 11:30.

"Предположительно, это может быть накануне пропавший молодой человек 2000 года рождения", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21-летний молодой человек отправился на пляж в среду, 27 июля, однако домой не вернулся. При этом были найдены вещи пропавшего. В ночь на 28 июля на место выехали сотрудники МЧС, а утром к поиску мужчины присоединились две группы водолазов и спасатели с беспилотным летательным аппаратом.