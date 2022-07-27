13 поездов задержали в Сочи из-за схода селя

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12 пассажирских и один товарный поезд задержали в Сочи из-за схода селя в район перегона Чемитоквадже – Якорная Щель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

"В 04:50 поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Лазурный Берег в результате переувлажнения почвы произошел сход грязекаменной массы, повреждены две металлические контактные опоры электросети", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени уже проведены ремонтные работы, движение поездов восстановлено. В результате происшествия никто не пострадал.

В минувшие выходные в Сочи развернули оперативный штаб из-за наводнения, которое возникло в результате залповых ливней. На курорте несколько дней действовало штормовое предупреждение, которое отменили в понедельник, 25 июля.

Из-за разгула стихии пострадало как минимум 28 жилых домов, в которых суммарно проживают 135 человек. Повреждения получили также автомобили. Был затоплен участок федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи. Непогода унесла жизнь одного человека.

