Синоптики заявили, что спрогнозировать объем осадков в Сочи сложно

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Спрогнозировать степень интенсивности осадков и их объем в Сочи сложно из-за глобального потепления, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр Краснодарского края.
"Климат меняется сильно, сейчас пересчитываются все модели прогнозов, поэтому сложно предсказать степень интенсивности осадков на курорте", – сказал собеседник агентства.
Синоптики отметили, что ливни в летний период для субтропического климата являются нормальным явлением.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что сильнее всего от удара стихии пострадал центр Сочи, где дворы все еще приводят в порядок. При этом энергетикам удалось не допустить массовых отключений электричества в микрорайонах. Также мэр подчеркнул, что 25 июля на курорте установилась хорошая солнечная погода.
В прошедшие выходные в Сочи развернули оперативный штаб из-за наводнения, которое возникло в результате непогоды. На курорте действовало штормовое предупреждение. При этом ливни затопили участок федеральной трассы.
Из-за разгула стихии в городе погибла женщина. Копайгородский выразил соболезнования ее родным и близким.
Тропические дожди испортили отпуск в Сочи тысячам туристов
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