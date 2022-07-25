Штормовое предупреждение отменили в Сочи

Фото: depositphotos/Svetlana485 12:15

В Сочи отменили штормовое предупреждение. Об этом в своем телеграм-канале написал сочинский мэр Алексей Копайгородский.

Он уточнил, что жители и гости курорта уже могут попасть на большинство пляжей. В их расчистке приняли участие порядка 400 человек.

"Сегодня штормовое предупреждение не действует, большая часть пляжей уже открыта для купания, обеспечен комфортный и безопасный отдых для сочинцев и гостей города. Сейчас на курорте установилась хорошая солнечная погода, однако наш оперативный штаб продолжит действовать в круглосуточном режиме", – говорится в публикации.

Копайгородский рассказал, что сильнее всего от удара стихии пострадал центр Сочи, где дворы все еще приводят в порядок. При этом энергетикам удалось не допустить массовых отключений электричества в микрорайонах.

В заключение мэр сообщил, что 25 июля на курорте установилась хорошая солнечная погода.

В прошедшие выходные в Сочи развернули оперативный штаб из-за наводнения, которое возникло в результате непогоды. На курорте действовало штормовое предупреждение. При этом ливни затопили участок федеральной трассы.

Из-за разгула стихии в городе погибла женщина. Копайгородский выразил соболезнования ее родным и близким.

