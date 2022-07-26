Спасатель рассказал, как избежать жертв при потопах на примере Сочи

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Объяснение людям правил поведения у воды позволит избежать жертв во время сильных ливней и последующих затоплений населенного пункта, заявил бывший заместитель начальника российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.

"Нельзя ставить палатки, нельзя выходить на улицу в дождь, когда несутся потоки воды. Но работа поставлена плохо. Надо не только на побережье, но и по всему городу ловить людей и объяснять им, как действовать в таких ситуациях", – сообщил он в беседе с телеканалом "360".

По словам спасателя, МЧС для повышения доверия людей должно выпускать предупреждения на аргументированных показателях местного Гидрометцентра. При этом они должны быть эффективными, а не для отчета.

Кроме того, жителям следует запрещать выходить из дома или садиться в машину во время сильных ливней.

Гофштейн подчеркнул, что физически подготовиться к такого рода явлениям просто невозможно.

"Тут нужно специально рыть каналы, но этого не делают ни в одном городе мира. Ни одна ливневая канализация не справится с дождевыми потоками", – пояснил он.

В минувшие выходные в Сочи развернули оперативный штаб из-за наводнения, которое возникло в результате залповых ливней. На курорте несколько дней действовало штормовое предупреждение, которое отменили в понедельник, 25 июля.

Из-за разгула стихии пострадали дома, автомобили, а также участок федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи. Непогода унесла жизнь одного человека.

Позже стало известно, что в результате вызванного ливнями наводнения пострадали 28 частных жилых домов, в которых проживают в общей сложности 135 человек.

