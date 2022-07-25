В Сочи в результате разгула стихии пострадали 28 жилых домов

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В Сочи в результате вызванного ливнями наводнения пострадали 28 частных жилых домов, в которых проживают в общей сложности 135 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Мониторинговые группы уже обследовали более 1 700 адресов почти на 60 улицах города. Принято 82 заявления от сочинцев на возмещение материального ущерба. Признано пострадавшими 28 домовладений", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий ЧС, расчищено уже 16 центральных улиц города. Вывезено порядка 170 кубометров груза, эвакуировано 90 пострадавших машин.

"Стихия опять испытала город на прочность. Межведомственный городской оперативный штаб снова доказал свою эффективность: и суток не прошло, как у нас уже все в целом восстановлено", – приводит пресс-служба слова главы Сочи Алексея Копайгородского.

Между тем ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает, что сочинская резиденция главы государства Бочаров Ручей в результате наводнения не пострадала.

В минувшие выходные в Сочи развернули оперативный штаб из-за наводнения, которое возникло в результате залповых ливней. На курорте несколько дней действовало штормовое предупреждение, которое отменили в понедельник, 25 июля.

Из-за разгула стихии пострадали дома, автомобили, а также участок федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи. Непогода унесла жизнь одного человека.

