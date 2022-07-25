В Сочи в результате разгула стихии пострадали 28 жилых домов

16:11
Фото: ТАСС/Антон Олеарник
В Сочи в результате вызванного ливнями наводнения пострадали 28 частных жилых домов, в которых проживают в общей сложности 135 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"Мониторинговые группы уже обследовали более 1 700 адресов почти на 60 улицах города. Принято 82 заявления от сочинцев на возмещение материального ущерба. Признано пострадавшими 28 домовладений", – говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий ЧС, расчищено уже 16 центральных улиц города. Вывезено порядка 170 кубометров груза, эвакуировано 90 пострадавших машин.
"Стихия опять испытала город на прочность. Межведомственный городской оперативный штаб снова доказал свою эффективность: и суток не прошло, как у нас уже все в целом восстановлено", – приводит пресс-служба слова главы Сочи Алексея Копайгородского.
Между тем ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает, что сочинская резиденция главы государства Бочаров Ручей в результате наводнения не пострадала.
В минувшие выходные в Сочи развернули оперативный штаб из-за наводнения, которое возникло в результате залповых ливней. На курорте несколько дней действовало штормовое предупреждение, которое отменили в понедельник, 25 июля.
Из-за разгула стихии пострадали дома, автомобили, а также участок федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи. Непогода унесла жизнь одного человека.
В Сочи затопило улицы, дворы и участки федеральных трасс
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: