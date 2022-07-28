В Сочи спасатели и водолазы ищут пропавшего в море мужчину

11:58
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Сочи сотрудники МЧС и водолазы ведут поиск 21-летнего мужчины, пропавшего на пляже в поселке Дагомыс. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.
Отмечается, что молодой человек отправился на пляж в среду, 27 июля, однако домой не вернулся. Как заявили родственники пропавшего, его вещи были найдены на буне. В ночь на 28 июля на место выехали спасатели, однако предварительные поиски не принесли результатов.
"Сегодня утром на поиск выдвинулись еще две группы: водолазы Лооского подразделения на катере, которые будут вести поиск под водой, и спасатели с беспилотным летательным аппаратом, с помощью которого удастся осмотреть большую площадь моря с воздуха", – сообщили в МЧС.
В минувшие выходные в Сочи развернули оперативный штаб из-за наводнения, которое возникло в результате залповых ливней. На курорте несколько дней действовало штормовое предупреждение, которое отменили в понедельник, 25 июля.
Из-за разгула стихии пострадало как минимум 28 жилых домов, в которых суммарно проживают 135 человек. Повреждения получили также автомобили. Был затоплен участок федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи. Непогода унесла жизнь одного человека.
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