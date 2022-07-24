Спасатели вышли на поиски туриста, упавшего в ущелье в горах Кабардино-Балкарии

Фото: телеграм-канал Elbrusskii_vpso

Спасатели начали поиск туриста, который упал в ущелье в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по региону.

"В 20:07 по московскому времени в воскресенье, 24 июля, поступило сообщение, что на горе Бука-Баши на высоте 2500 метров участник туристической группы упал в ущелье", – отмечается в сообщении.

В туристическую группу, с участником которой случилось ЧП, входит 9 человек. Свой маршрут в МЧС РФ она не регистрировала.

В настоящее время на поисково-спасательные работы выдвинулись девять спасателей МЧС России.

Ранее туристическая группа с подростками из КЧР застряла в горах Сочи из-за разрушенного ливнями моста. Спасатели решили эвакуировать туристов вертолетом однако вылету помешала плохая погода. Позднее к группе выдвинулись две пешие группы спасателей ЮРПСО МЧС.