Участок БКЛ между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" закрыли до 22 августа

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

24 июля, 21:21

Спасатели вышли на поиски туриста, упавшего в ущелье в горах Кабардино-Балкарии

происшествиярегионы

Фото: телеграм-канал Elbrusskii_vpso

Спасатели начали поиск туриста, который упал в ущелье в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по региону.

"В 20:07 по московскому времени в воскресенье, 24 июля, поступило сообщение, что на горе Бука-Баши на высоте 2500 метров участник туристической группы упал в ущелье", – отмечается в сообщении.

В туристическую группу, с участником которой случилось ЧП, входит 9 человек. Свой маршрут в МЧС РФ она не регистрировала.

В настоящее время на поисково-спасательные работы выдвинулись девять спасателей МЧС России.

Ранее туристическая группа с подростками из КЧР застряла в горах Сочи из-за разрушенного ливнями моста. Спасатели решили эвакуировать туристов вертолетом однако вылету помешала плохая погода. Позднее к группе выдвинулись две пешие группы спасателей ЮРПСО МЧС.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать