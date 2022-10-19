Под Калининградом нашли заблудившуюся более недели назад женщину

Фото: телеграм-канал "112"

В Калининградской области нашли 87-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу под Багратионовском девять дней назад. Об этом сообщает портал "Новый Калининград" со ссылкой на поисково-спасательный отряд "Запад".

"Бабушка, пропавшая девять суток назад, найдена, жива! Найдена заблудившимися грибниками в тяжелом состоянии, далеко от места пропажи", – рассказала руководитель отряда Екатерина Преснякова.

По ее словам, обнаружить женщину удалось благодаря заблудившейся супружеской паре грибников. Об их пропаже стало известно накануне, тогда же сообщалось, что они вероятно встретили в лесу пенсионерку.

Найти всех троих помогли координаты, которые прислала женщина из пропавшей пары: Преснякова позвонила ей и объяснила, как это сделать в условиях отсутствия интернета. В итоге пара и пожилая женщина смогли выйти к дороге, последнюю затем забрала скорая помощь.

Ранее в Китае спасли мужчину, который два дня провел на воздушном шаре. Мужчина с приятелем собирали кедровые орехи, когда шар потерял управление, в итоге один успел выпрыгнуть, а другому пришлось ждать спасения. В спасательной операции приняли участие порядка тысячи человек.



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