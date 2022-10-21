Женщина пострадала в результате обстрела Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Одна женщина пострадала в результате пожара на одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа после попадания снаряда. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшую госпитализировали. Более подробную информацию о произошедшем глава региона пообещал сообщить позже.

"Все оперативные службы находятся на месте", – написал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал, что село Муром подверглось очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины 21 октября. По его словам, в результате пострадали школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. При этом Гладков отметил, что основную часть местных жителей вывезли еще накануне.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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