Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:10

Истории
Главная / Истории /

Жители юга РФ рассказали о жизни в условиях режима среднего уровня реагирования

"Паника – это фейки": жители юга РФ рассказали о жизни в новых условиях

В Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и еще пяти субъектах РФ, граничащих с Украиной, введен режим среднего уровня реагирования. Соответствующий указ 19 октября подписал Владимир Путин. Жители курортных регионов рассказали, изменилась ли в связи с этим повседневная жизнь горожан.

"Продукты не скупаем"

Жительница Севастополя Анастасия в беседе с Москвой 24 рассказала, что после введения режима среднего уровня реагирования в регионе ничего принципиально не изменилось.

На улицах Севастополя более-менее спокойно, патрулей полиции по-прежнему много, особенно в центре и рядом с военными объектами.
Анастасия
жительница Севастополя

"Машин на улицах меньше не стало, хотя я знаю, что много людей, в том числе мои знакомые, уехали в центральную часть России", – добавила девушка.

Средний уровень реагирования действует на территории восьми субъектов РФ: в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка и критически важных объектов. Кроме того, власти имеют право вводить особый режим въезда, выезда и передвижения по региону при необходимости.Также переселять на время граждан в безопасные места с предоставлением жилья.

Еще одна жительница Севастополя – экскурсовод Яна тоже отметила, что на дорогах стало больше полиции и сотрудников ДПС. Они проверяют подозрительные машины. Однако это связано с терактом на Крымском мосту, а не с введением среднего уровня реагирования, считает Яна.

"С выездом с полуострова проблем нет. Никто не кидается уезжать", – подчеркнула девушка в интервью с Москвой 24.

По ее словам, сейчас жителей региона больше беспокоят новости про Херсон, чем что-либо еще.

Паники нет, продукты массово не скупают. Хотя украинские новости говорят, что в Крыму паника – это все фейки. Мы чувствуем, что регион под защитой.
Яна
жительница Севастополя

Тем не менее непростая внешнеполитическая обстановка все же отразилась на туристической отрасли региона, отметила Яна.

"К нам и так особо не ехали в этом году, а после взрыва на мосту и подавно. У меня были клиенты, которые после теракта отказались от путешествия сюда. Гиды сидят без работы", – заключила она.

"Чувствуем себя под защитой"

Жительница Сочи Алена в беседе с Москвой 24 отметила, что у них в городе все абсолютно спокойно.

Наверное, в приграничных территориях Краснодарского края волнений больше, здесь все абсолютно спокойно. Плюс мы окружены горами и вообще с другой стороны от конфликта и чувствуем себя под защитой.
Алена
жительница Сочи

Однако, несмотря на спокойствие и благополучие города, в местных соцсетях все же встречаются тревожные комментарии граждан, продолжила Алена. По ее словам, люди не могут понять, что означает средний уровень реагирования.

Главный вопрос, который интересует местных, – закроют ли возможность выезда из региона, поскольку у многих были планы на ноябрьские праздники.

"Вот такие вещи я стараюсь не читать, паники там много. Я пытаюсь адекватно оценивать ситуацию", – заключила Алена.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что средний уровень реагирования не повлияет на повседневную жизнь крымчан. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также отмечал, что в настоящее время отсутствуют основания для введения каких-либо ограничительных мер.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский провел расширенное заседание городского штаба. В частности, обсуждался вопрос готовности усилить меры безопасности, если появится такая необходимость в рамках среднего уровня реагирования. По итогам встречи власти сообщил, что не будут вводить никаких дополнительных ограничений для горожан.

"Сегодня город живет и функционирует в спокойном рабочем режиме!" – написал мэр Сочи в своем телеграм-канале.

Вместе с тем было принято решение на местах организовать локальные учения и усилить охрану объектов жизнеобеспечения курорта. Кроме того, провести дополнительную проверку всего резерва стратегических запасов города.

Читайте также

Мартовская Маргарита

регионыистории
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика