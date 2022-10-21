Жители юга РФ рассказали о жизни в условиях режима среднего уровня реагирования

В Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и еще пяти субъектах РФ, граничащих с Украиной, введен режим среднего уровня реагирования. Соответствующий указ 19 октября подписал Владимир Путин. Жители курортных регионов рассказали, изменилась ли в связи с этим повседневная жизнь горожан.



"Продукты не скупаем"

Жительница Севастополя Анастасия в беседе с Москвой 24 рассказала, что после введения режима среднего уровня реагирования в регионе ничего принципиально не изменилось.





Анастасия жительница Севастополя На улицах Севастополя более-менее спокойно, патрулей полиции по-прежнему много, особенно в центре и рядом с военными объектами.

"Машин на улицах меньше не стало, хотя я знаю, что много людей, в том числе мои знакомые, уехали в центральную часть России", – добавила девушка.



Средний уровень реагирования действует на территории восьми субъектов РФ: в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях . Он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка и критически важных объектов. Кроме того, власти имеют право вводить особый режим въезда, выезда и передвижения по региону при необходимости.Также переселять на время граждан в безопасные места с предоставлением жилья.



Еще одна жительница Севастополя – экскурсовод Яна тоже отметила, что на дорогах стало больше полиции и сотрудников ДПС. Они проверяют подозрительные машины. Однако это связано с терактом на Крымском мосту, а не с введением среднего уровня реагирования, считает Яна.

"С выездом с полуострова проблем нет. Никто не кидается уезжать", – подчеркнула девушка в интервью с Москвой 24.

По ее словам, сейчас жителей региона больше беспокоят новости про Херсон, чем что-либо еще.





Яна жительница Севастополя Паники нет, продукты массово не скупают. Хотя украинские новости говорят, что в Крыму паника – это все фейки. Мы чувствуем, что регион под защитой.

Тем не менее непростая внешнеполитическая обстановка все же отразилась на туристической отрасли региона, отметила Яна.

"К нам и так особо не ехали в этом году, а после взрыва на мосту и подавно. У меня были клиенты, которые после теракта отказались от путешествия сюда. Гиды сидят без работы", – заключила она.



"Чувствуем себя под защитой"

Жительница Сочи Алена в беседе с Москвой 24 отметила, что у них в городе все абсолютно спокойно.





Алена жительница Сочи Наверное, в приграничных территориях Краснодарского края волнений больше, здесь все абсолютно спокойно. Плюс мы окружены горами и вообще с другой стороны от конфликта и чувствуем себя под защитой.

Однако, несмотря на спокойствие и благополучие города, в местных соцсетях все же встречаются тревожные комментарии граждан, продолжила Алена. По ее словам, люди не могут понять, что означает средний уровень реагирования.

Главный вопрос, который интересует местных, – закроют ли возможность выезда из региона, поскольку у многих были планы на ноябрьские праздники.

"Вот такие вещи я стараюсь не читать, паники там много. Я пытаюсь адекватно оценивать ситуацию", – заключила Алена.



Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что средний уровень реагирования не повлияет на повседневную жизнь крымчан . Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также отмечал, что в настоящее время отсутствуют основания для введения каких-либо ограничительных мер .



Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский провел расширенное заседание городского штаба. В частности, обсуждался вопрос готовности усилить меры безопасности, если появится такая необходимость в рамках среднего уровня реагирования. По итогам встречи власти сообщил, что не будут вводить никаких дополнительных ограничений для горожан.

"Сегодня город живет и функционирует в спокойном рабочем режиме!" – написал мэр Сочи в своем телеграм-канале.

Вместе с тем было принято решение на местах организовать локальные учения и усилить охрану объектов жизнеобеспечения курорта. Кроме того, провести дополнительную проверку всего резерва стратегических запасов города.

