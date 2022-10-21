Жители юга РФ рассказали о жизни в условиях режима среднего уровня реагирования

В Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и еще пяти субъектах РФ, граничащих с Украиной, введен режим среднего уровня реагирования. Соответствующий указ 19 октября подписал Владимир Путин. Жители курортных регионов рассказали, изменилась ли в связи с этим повседневная жизнь горожан.
"Продукты не скупаем"
Жительница Севастополя Анастасия в беседе с Москвой 24 рассказала, что после введения режима среднего уровня реагирования в регионе ничего принципиально не изменилось.
"Машин на улицах меньше не стало, хотя я знаю, что много людей, в том числе мои знакомые, уехали в центральную часть России", – добавила девушка.
Еще одна жительница Севастополя – экскурсовод Яна тоже отметила, что на дорогах стало больше полиции и сотрудников ДПС. Они проверяют подозрительные машины. Однако это связано с терактом на Крымском мосту, а не с введением среднего уровня реагирования, считает Яна.
"С выездом с полуострова проблем нет. Никто не кидается уезжать", – подчеркнула девушка в интервью с Москвой 24.
По ее словам, сейчас жителей региона больше беспокоят новости про Херсон, чем что-либо еще.
Тем не менее непростая внешнеполитическая обстановка все же отразилась на туристической отрасли региона, отметила Яна.
"К нам и так особо не ехали в этом году, а после взрыва на мосту и подавно. У меня были клиенты, которые после теракта отказались от путешествия сюда. Гиды сидят без работы", – заключила она.
"Чувствуем себя под защитой"
Жительница Сочи Алена в беседе с Москвой 24 отметила, что у них в городе все абсолютно спокойно.
Однако, несмотря на спокойствие и благополучие города, в местных соцсетях все же встречаются тревожные комментарии граждан, продолжила Алена. По ее словам, люди не могут понять, что означает средний уровень реагирования.
Главный вопрос, который интересует местных, – закроют ли возможность выезда из региона, поскольку у многих были планы на ноябрьские праздники.
"Вот такие вещи я стараюсь не читать, паники там много. Я пытаюсь адекватно оценивать ситуацию", – заключила Алена.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский провел расширенное заседание городского штаба. В частности, обсуждался вопрос готовности усилить меры безопасности, если появится такая необходимость в рамках среднего уровня реагирования. По итогам встречи власти сообщил, что не будут вводить никаких дополнительных ограничений для горожан.
"Сегодня город живет и функционирует в спокойном рабочем режиме!" – написал мэр Сочи в своем телеграм-канале.
Вместе с тем было принято решение на местах организовать локальные учения и усилить охрану объектов жизнеобеспечения курорта. Кроме того, провести дополнительную проверку всего резерва стратегических запасов города.