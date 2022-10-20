Дом в Ейске после ЧП планируют восстановить до мая 2023 года

Фото: телеграм-канал "Министерство ГО и ЧС КК"

Основные работы по восстановлению дома после падения самолета на жилой дом в Ейске запланировали завершить к маю следующего года. Информацией об этом поделился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, проектировщики уже прибыли на объект, после им потребует около семи дней для того, чтобы разработать документы демонтажа и еще неделя для составления проекта будущего строительства.

"Ситуация, конечно, сложная – с двух сторон жилые подъезды, поэтому главное – соблюсти все меры безопасности", – написал он в своем телеграм-канале.

Помимо этого, Кондратьев поделился, что третий подъезд дома разбирать будут полностью, второй и четвертый – частично. Общая площадь восстановительных работ составит чуть более 7 тысяч квадратных метров.

Самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске 17 октября. ЧП случилось в процессе выполнения тренировочного полета. Летчики, находящиеся внутри самолета, смогли катапультироваться. По факту ЧП Следственный комитет России возбудил уголовно дело.

Почти 140 семей вернулись в квартиры после трагедии в Ейске

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!