20 октября, 23:45Происшествия
"Рейд 112": иномарка влетела в отбойник на 71-м километре МКАД
Иномарка влетела в отбойник на 71-м километре МКАД. Водитель не заметил, что впереди находится съезд на Новокуркинское шоссе и что он отделен металлическим отбойником, и в результате столкнулся с ним и сбил дорожный знак.
На Воронежской улице вандалы разбили Mercedes. Хулиганы камнями и палками разбили все стекла автомобиля, сломали зеркала заднего вида, нанесли повреждения кузову и затем забрались на крышу машины.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112