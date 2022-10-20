"Рейд 112": иномарка влетела в отбойник на 71-м километре МКАД

Иномарка влетела в отбойник на 71-м километре МКАД. Водитель не заметил, что впереди находится съезд на Новокуркинское шоссе и что он отделен металлическим отбойником, и в результате столкнулся с ним и сбил дорожный знак.

На Воронежской улице вандалы разбили Mercedes. Хулиганы камнями и палками разбили все стекла автомобиля, сломали зеркала заднего вида, нанесли повреждения кузову и затем забрались на крышу машины.

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