Угроза обрушения балконов возникла в четвертом подъезде поврежденного дома в Ейске

Фото: телеграм-канал "Министерство ГО и ЧС КК"

Угроза обрушения двух балконов возникла в четвертом подъезде поврежденного дома в Ейске, сообщил журналистам замглавы департамента строительства Краснодарского края Иван Горобец.

По его словам, речь идет о балконах на третьем и четвертом этажах.

"Плита проседает на глазах. Находиться там небезопасно", – заявил он, уточнив, что эти данные появились 19 октября.

Ранее Горобец сообщал, что во втором и четвертом подъездах идет капитальное обследование с целью оценить, сколько времени и денег потребуется на восстановление всех пострадавших квартир.

ЧП произошло вечером 17 октября. При выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической в Ейске Краснодарского края. Летчики катапультировались.

В результате часть дома загорелась. Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен подъезд целиком.

По последним данным, в результате падения самолета погибли 15 человек. Число пострадавших составляет 43 человека, 9 из них – дети.

Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. По 400 тысяч рублей получат пострадавшие средней и тяжелой степени тяжести, по 100 тысяч рублей – каждый член пострадавшей семьи за потерю имущества.



Число погибших в результате падения самолета в Ейске увеличилось до 15

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