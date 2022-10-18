Очевидец ЧП рассказал, как спасал выживших после падения Су-34 в Ейске

Фото: телеграм-канал "Министерство ГО и ЧС КК"

Очевидец ЧП в Ейске Артем Волков в разговоре с RT рассказал, как спасал выживших после падения самолета Су-34 на девятиэтажный жилой дом.

По словам молодого человека, в момент происшествия он находился неподалеку.

"Позвонили друзья, рассказали, что случилось. Я понял, что это совсем рядом, и поехал туда, бросил машину поблизости", – рассказал Волков.

Молодой человек уточнил, что ранее занимался на курсах спасателей, поэтому принял решение оказать помощь пострадавшим.

Сначала он помог спасателям установить растяжки, которые помогли бы защитить спрыгивающих из окон людей. После этого молодой человек отправился в дом, чтобы вывести женщину.

"С этого момента я вместе с другими ребятами работал уже внутри здания. Мы проверяли квартиры, и в тех, что были закрыты, спиливали двери и тоже смотрели, есть ли кто внутри. Заглядывали даже в шкафы – понимаете, там же могли быть дети, они могли напугаться и просто спрятаться", – рассказал Волков.

Он добавил, что среди добровольцев, желающих оказать помощь в спасении людей, он насчитал 6 человек. Вместе с Волковым работали сотрудник МВД и военнослужащий.

По словам добровольца, в процессе осмотра второго этажа здания ему удалось заметить ребенка 8–9 лет. Он лежал без сознания, родителей дома не оказалось.

Также Волков сообщил, что сотрудники МЧС спасли несколько женщин пожилого возраста. Из здания был эвакуирован мужчина-инвалид в возрасте около 50 лет.

Он обратил внимание, что советы специалистов, полученные на курсах спасателей, о том, что в экстренных ситуациях необходимо сохранять спокойствие, помогли ему.

"У меня есть какие-то базовые знания первой медицинской помощи. Одной женщине, которую мы нашли, проверил пульс, попросил человека, который со мной был, не трогать голову: знаю, что если там перелом, лучше ее как можно меньше шевелить", – сообщил молодой человек.

По его словам, медики незамедлительно оказывали помощь пострадавшим.

Самолет Су-34 потерпел крушение вечером 17 октября. Воздушное судно упало на жилой девятиэтажный дом. Пилотам самолета военного назначения удалось спастись, они катапультировались.

По последним данным, известно о 15 погибших в результате падения самолета. Число пострадавших составляет 43 человека, 9 из них – дети.



Число погибших в результате падения самолета в Ейске увеличилось до 15

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!