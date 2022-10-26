В Волгоградской области мужчина ворвался с ножом в школу

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Бывший ученик школы № 6 в Волжском Волгоградской области вломился в учебное заведение с ножом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

ЧП случилось во вторник, 25 октября. Молодой человек выломал входную дверь, однако его остановил вахтер. Позднее вызвали директора образовательного учреждения, которому выпускник начал угрожать расправой.

"Вызвали директора, нажали тревожную кнопку. Выпускник вытащил нож, угрожал расправой директору, нецензурно выражался", – говорится в сообщении.

В момент происшествия в школе шли уроки, ученики находились в классах. Педагогам было разослано сообщение о том, чтобы детей не выпускали в коридор.

В администрации города уточнили, что, когда молодой человек выбежал из образовательного учреждения, прибывшим к школе правоохранителям удалось его задержать. О мотивах бывшего ученика школы на данный момент неизвестно.

Ранее в Нижнем Новгороде арестовали троих подростков, которые подозреваются в планировании вооруженного нападения на одну из местных школ. Молодые люди в возрасте 16–17 лет планировали ворваться в школу, расположенную в Канавинском районе, и открыть стрельбу по ученикам и педагогам. Подростки определили дату нападения, однако их планам помешали сотрудники правоохранительных органов.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!