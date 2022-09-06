В Петербурге мужчина ворвался в храм и угрожал его служителям

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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который, назвавшись сатанистом, ворвался в местных храм и угрожал священнослужителям. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по региону.

Отмечается, что инцидент произошел утром 6 сентября в церкви святого праведного Иоанна Кронштадтского в Кировском районе города.

"На месте росгвардейцы задержали агрессивного гражданина, который, размахивая палкой, угрожал расправой служителям церкви и оскорблял прихожан", – говорится в сообщении ведомства.

На снятом правоохранителями видео задержанный утверждает, что является сатанистом и что хотел убить батюшку. После инцидента его доставили в отдел полиции.

Ранее, 24 августа, 22-летний молодой человек убил настоятеля церкви Николая Чудотворца в Домодедове, когда тот вошел в помещение воскресной школы при попытке поджога. Подозреваемого в убийстве арестовали до 24 октября.

