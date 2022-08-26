Суд арестовал обвиняемого в убийстве настоятеля храма в Домодедове

Фото: прокуратура Московской области

Суд арестовал обвиняемого в убийстве настоятеля храма и поджоге помещения воскресной школы в Домодедове. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Василия Рассоху арестовали до 24 октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что 24 августа 22-летний подозреваемый поджег один из кабинетов воскресной школы, расположенной на территории церкви Николая Чудотворца. В этот момент в помещение вошел настоятель храма. Злоумышленник напал на него и нанес колото-резаное ранение. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

