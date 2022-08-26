Отец обвиняемого назвал возможную причину убийства настоятеля храма в Подмосковье

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Отец 22-летнего Василия Рассохи, который обвиняется в убийстве настоятеля храма в подмосковном Домодедове, заявил Москве 24, что причиной преступления стала ревность.

"У него с головой что-то случилось, когда он влюбился, на почве ревности еще", – рассказал отец о своем сыне.

По словам мужчины, Рассоха был влюблен в одну из учениц воскресной школы, где ранее преподавал. Он планировал познакомиться с семьей возлюбленной, однако позже был заблокирован девушкой.

Отец Василия отметил, что в последнее время у парня было много трудностей: защита диплома, несчастная любовь, волнение из-за повестки в военкомат. Из-за проблем с эмоциональным состоянием врачи выписали молодому человеку лекарства.

По словам одного из студентов, изменения, которые произошли с Василием, заметили на защите дипломов. Тогда он был "с сединой, были морщины, мешки под глазами, рассеянно себя вел". Кроме того, окружающие обратили внимание на потерю веса молодым человеком.

Обвиняемого в убийстве задержали 24 августа. По данным следствия, он поджег один из кабинетов воскресной школы, расположенной на территории церкви Николая Чудотворца. Настоятелю храма, который оказался у злоумышленника на пути, он нанес колото-резаное ранение. Мужчина скончался на месте.

