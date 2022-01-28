Подростки, подозреваемые в подготовке нападения на школу в Нижнем Новгороде, арестованы

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Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал троих подростков. Их подозревают в планировании вооруженного нападения на одну из местных школ. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщает ТАСС.

"Для всех троих [избрана] мера пресечения [в виде] заключения под стражу до 26 марта включительно", – рассказали в ведомстве.

О задержании подростков стало известно 27 января. Молодые люди в возрасте 16–17 лет планировали ворваться в школу, расположенную в Канавинском районе, и открыть стрельбу по ученикам и педагогам. Подростки уже определили дату нападения, однако их планам помешали сотрудники правоохранительных органов.