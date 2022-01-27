17:13
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Нижнем Новгороде задержаны подростки, планировавшие нападение на школу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.
По версии следствия, трое подростков в возрасте 16–17 лет планировали организовать нападение на одно из учебных заведений Нижнего Новгорода. В конце декабря 2021 и начале января 2022 года они сообща выбрали место, в котором хотят открыть стрельбу. Выбор пал на школу, расположенную в Канавинском районе.
Подростки планировали ворваться в учебное заведение и расстрелять школьников и учителей, которых встретят. Молодые люди уже определили дату нападения, однако их планам помешали сотрудники правоохранительных органов.
В отношении подростков возбуждено уголовное дело о подготовке к совершению убийства более двух лиц. Сейчас подозреваемых допрашивают следователи. По итогам допросов будет принято решение об избрании подросткам меры пресечения.
Ранее Владимир Путин рассказал, что за последнее время в российских учебных заведениях предотвратили 127 преступлений.
В свою очередь, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова допустила, что ужесточение наказания за нападения на школы не решит проблему с применением оружия в образовательных учреждениях.
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