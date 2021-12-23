Путин рассказал о предотвращении преступлений в учебных заведениях РФ

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В российских учебных заведениях предотвратили 127 преступлений за последнее время. Об этом сообщил Владимир Путин на большой пресс-конференции в "Манеже".

"100 с лишним случаев предотвращено серьезных преступлений в учебных заведениях. Просто поток идет. Отсюда и требования к приземлениям платформ, чтобы они открывали свои представительства, подчинялись национальным законам", – сказал президент.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова допустила, что ужесточение наказания за нападения на школы не решит проблему с применением оружия в образовательных учреждениях.

Она также назвала интернет современным оружием и раскритиковала агрессивные видеоигры и группы в социальных сетях, которые демонстрируют примеры разрушительного поведения.

