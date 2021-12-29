Анатолий Карпов заметил неточность в фильме "Чемпион мира"

Фото: duma.gov.ru
Советский и российский шахматист, депутат Госдумы Анатолий Карпов оценил новый фильм Алексея Сидорова "Чемпион мира". В беседе с News.ru гроссмейстер отметил, что лента достоверно отражает события и атмосферу того периода, однако есть и небольшая неточность.
"Матч в Багио в свое время был на пике общественного интереса. И все, что показано в фильме, отражает те события, которые были в шахматах, конкретно в моем матче с Корчным. Никаких там фантазий нет. Но матч настолько богат событиями, что они даже не все вошли в фильм", – заявил Карпов.
Тем не менее в ленте допущена неточность, касающаяся личной жизни шахматиста. Так, по словам Карпова, на момент состязания с Корчным он не был женат.
"Я на время матча женат не был. У меня была девушка, которая стала позже женой. Но надо было как бы усилить момент. Это небольшие временные искажения", – признался шахматист.
Он также отметил, что матч с Виктором Корчным в то время воспринимался и властями СССР, и общественностью как некая схватка с "предателем". Однако, по словам Карпова, сам он старался дистанцироваться от политической составляющей состязания.
"Я этот матч воспринимал как спортивный. Но практически все участвовавшие лица и наблюдатели считали его политическим. Я от этого отстранился как мог", – подчеркнул гроссмейстер.
Картина "Чемпион мира" выйдет в прокат 30 декабря. Анатолия Карпова в ленте сыграл Иван Янковский, а роль Виктора Корчного исполнил Константин Хабенский. Премьерный показ спортивной драмы состоялся 23 декабря.
В Москве прошла премьера спортивной драмы "Чемпион мира"
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