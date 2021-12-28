Тематический поезд о шахматах запустили на Сокольнической линии метро. Это совместный проект Международной шахматной федерации, федерации шахмат России и компании "МТС Энтертеймент", которая инвестировала в мюзикл "Шахматы", популярный в России. Постановка уже номинирована на несколько престижных театральных премий.



В торжественной церемонии запуска состава приняли участие 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, гендиректор "МТС Энтертеймент" Михаил Минин и актеры мюзикла "Шахматы". Поезд будет курсировать на линии в ближайшие полгода.

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