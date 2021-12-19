Российские туристы застряли в аэропорту Пхукета из-за неисправного самолета

Десятки российских туристов застряли в Таиланде. Они не смогли вылететь из Пхукета из-за неисправного самолета.

По некоторым данным, Boeing 777, принадлежащий компании "Аэрофлот", развернули прямо на взлетно-посадочной полосе. Пассажиров сначала продержали в самолете два часа, а потом вернули в зал ожидания. Рейс задержали на 15 часов: на онлайн табло Шереметьево вместо 6 утра прибытие рейса из Пхукета ожидают только в 8 вечера.

Ждать вылета россиянам приходится в здании аэропорта – возникли сложности с размещением в гостинице. В комментариях к видео пассажиры пишут, что в зале, где они находятся, довольно прохладно, а среди них много маленьких детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.