Облачная и снежная погода прогнозируется в Москве в воскресенье

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Облачная погода, снег и гололедица ожидаются в столичном регионе в воскресенье, 19 декабря. Такой прогноз приводится на портале "Метеоновости".
По данным синоптиков, Москва и Подмосковье окажутся под влиянием циклона. Кроме того, активные атмосферные фронты обеспечат снежную погоду в течение всего дня.
Температура воздуха в городе будет колебаться от -2 градусов до нуля. При этом по области прогнозируется от -4 до +1 градуса.
В городе будет дуть юго-западный и северо-западный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. В то же время ожидается рекордно низкое атмосферное давление – 724 миллиметра ртутного столба.
Как отмечают синоптики, сложившаяся погодная ситуация может негативно сказаться на состоянии горожан. В частности, недомогания могут ощутить люди с хроническими заболеваниями суставов, позвоночника и органов дыхания.
Ранее в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение действует до утра понедельника, 20 декабря.
До этого москвичей предупредили о сильном похолодании в начале следующей недели. По прогнозу синоптиков, температура понизится до -17...-21 градуса.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина объяснила, что 20-градусные морозы принесет в Европейскую Россию "ныряющий" циклон. При этом многие метеорологи придерживаются мнения о дальнейшем усилении морозов.
В Москве на следующей неделе ожидается резкое похолодание
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