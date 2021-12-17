Жителям Центральной России рассказали о погоде в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Относительно теплая погода, пришедшая в европейскую часть страны, в выходные еще будет держаться в центре России, сообщает портал "Метеоновости".

В столичном регионе будет неустойчивая погода. В субботу, 18 декабря, осадков ожидается немного, температура воздуха составит -1...-3 градуса. В воскресенье, 19 декабря, в Москве снег усилится, температура повысится до 0...-2 градусов.

Жителей Санкт-Петербурга 18 декабря ждет мокрый снег и дождь. В воскресенье осадки ослабеют, но температура воздуха будет ниже, к вечеру подморозит до -3...-5 градусов.

В Черноземье в начале выходных пройдет местами небольшой снег, в Курске и Воронеже температура составит до -1...-3 градусов. В воскресенье, 19 декабря, на фоне усиления осадков столбики термометров поднимутся к 0 градусам.

В Поволжье также будет идти снег. Жителям Самары обещают -1...-3 градуса, в Нижнем Новгороде и Казани будет около -3...-5.

На юге страны погода постепенно придет в норму: ветер стихнет, осадки станут слабее. В Симферополе будет +2…+4 градуса, в Краснодаре – около +3…+5.

На Среднем и Южном Урале в субботу, 18 декабря, будет идти небольшой снег, но в воскресенье он усилится. В Екатеринбурге температура воздуха составит -4...-6 градусов.

На юге Сибири останется неустойчивая и аномально теплая погода. В Омске и Новосибирске ожидается от -2 до -4 градусов. В Республике Саха, наоборот, морозы будут только усиливаться. В Якутске днем 19 декабря температура понизится до -41...-43 градусов, в Оймяконе отметки термометра не поднимутся выше -50 градусов.

На юг Дальнего Востока в субботу и воскресенье придет солнечная и аномально холодная погода. Так, в Хабаровске будет -21...-23 градуса, во Владивостоке – около -8...-10. В воскресенье, 19 декабря, там станет на 3–4 градуса теплее.

Ранее синоптик рассказал о погоде в России в январские праздники. В средней полосе страны в это время будет морозно и снежно. Отмечается, что в новогоднюю ночь в европейской части РФ ожидается небольшой снег.

