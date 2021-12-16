Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:31

Рекордно низкое атмосферное давление установится в Москве в воскресенье

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В воскресенье, 19 декабря, в столице прогнозируется рекорд низкого атмосферного давления, сообщает портал "Метеоновости".

В этот день центр глубокого циклона окажется над столичным регионом. Пройдет снег, а столбики термометров опустятся, но до нормы не дотянут.

Ночью ожидается от 5 до 7 градусов мороза, по области – до 10 градусов мороза. Днем будет 2–4 градуса мороза, по области – 1–6 градусов ниже нуля.

Синоптики говорят, что в выходные зима в Москве будет носить "европейский" характер. Москвичам советуют отправиться в парк на прогулку, слепить снеговика и поиграть в снежки.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в России в конце декабря и январе.

По словам синоптика, зима будет разной. Однако он отметил, что до конца декабря и середины января европейская территория страны, Урал, Западная Сибирь окажутся под влиянием аномальных морозов.

"Утро": облачная погода ожидается в столице 16 декабря

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать