Рекордно низкое атмосферное давление установится в Москве в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В воскресенье, 19 декабря, в столице прогнозируется рекорд низкого атмосферного давления, сообщает портал "Метеоновости".
В этот день центр глубокого циклона окажется над столичным регионом. Пройдет снег, а столбики термометров опустятся, но до нормы не дотянут.
Ночью ожидается от 5 до 7 градусов мороза, по области – до 10 градусов мороза. Днем будет 2–4 градуса мороза, по области – 1–6 градусов ниже нуля.
Синоптики говорят, что в выходные зима в Москве будет носить "европейский" характер. Москвичам советуют отправиться в парк на прогулку, слепить снеговика и поиграть в снежки.
Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в России в конце декабря и январе.
По словам синоптика, зима будет разной. Однако он отметил, что до конца декабря и середины января европейская территория страны, Урал, Западная Сибирь окажутся под влиянием аномальных морозов.
"Утро": облачная погода ожидается в столице 16 декабря
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