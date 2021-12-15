Синоптик рассказала о резком падении температуры в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с Москвой 24 подтвердила, что в столицу придут 30-градусные морозы на следующей неделе, с 20 по 26 декабря.
Ранее портал Gismeteo сообщил о приходе в столицу морозов до -31 градуса. Согласно графику, температура резко упадет во вторник, 21 декабря. Днем столбики термометров опустятся до -21 градуса, а ночью – до -28. При этом в понедельник ожидается до -2 градусов днем и до -19 градусов – ночью. В начале следующей недели также будет небольшой снег и ветер до 12 метров в секунду.
По словам синоптика, максимальная температура днем в столице будет составлять примерно -18... -23 градуса. Она будет ниже климатической нормы на 7–10 градусов, добавляет специалист.
"Формируется очень мощный циклон, такая ячейка холода, которая будет над севером, северо-востоком Европейской России, в его тылу к нам будет поступать холодный воздух, который при облачности с прояснениями или при переменной облачности будет в ночные часы сильно выхолаживаться, поэтому мы ожидаем столь низкие температуры", – объясняет синоптик.
По мнению начальника отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александра Голубева, скорее всего, наиболее холодные ночи ожидаются 22, 23 и 24 декабря, но рекордных морозов ждать не стоит. "Минимальная температура в эти дни была более 100 лет назад – это -36...-37 градусов, такого на этот раз не будет точно", – говорит метеоролог.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой на европейской территории РФ погода будет неоднородной. По словам эксперта, периоды оттепели будут чередоваться с суровыми ночами с температурой -20...-25 градусов. Средняя температурная норма в Москве зимой составляет минус 6 градусов. Для декабря – это минус 6,5 градуса, а для января – минус 9, добавил Вильфанд.
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